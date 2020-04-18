Зеленський звільнив керівника СБУ в Кіровоградській області

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Петрова з посади начальника управління Служби безпеки в Кіровоградській області.

Відповідний указ №150/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Петрова Олексія Геннадійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - зазначається в документі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 27 серпня 2019 року призначивОлексія Петрова начальником управління СБУ в Кіровоградській області. До того він очолював Департамент контррозвідки СБУ.