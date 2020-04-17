СБУ повідомила про підозру бойовику “Шумеру”, який командував обстрілом позицій ЗСУ

Слідчі Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області заочно повідомили про підозру ватажку одного із незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Досудове слідство встановило, що мешканець Ясинуватої Донецької області на прізвисько «Шумер» у квітні 2015 року очолив один з мотострілецьких батальйонів так званої «4 ОМСБр Народної міліції ЛНР». За його вказівками бойовики підрозділу обстрілювали позиції Збройних Сил та правоохоронних органів України у Новоайдарському районі Луганщини», - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що у травні 2018 року за наказом Шумера бойовики із стрілецької зброї та автоматичного гранатомета обстріляли позиції сил АТО в районі населеного пункту Жолобок. Унаслідок обстрілу загинуло двоє співробітників Служби безпеки України, ще двоє - були поранені.

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Зазначається, що терористу і трьом його підлеглим заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Бойовиків оголошено у розшук.

Тривають невідкладні слідчі дії.