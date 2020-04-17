СБУ повідомила про підозру бойовику “Шумеру”, який командував обстрілом позицій ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Досудове слідство встановило, що мешканець Ясинуватої Донецької області на прізвисько «Шумер» у квітні 2015 року очолив один з мотострілецьких батальйонів так званої «4 ОМСБр Народної міліції ЛНР». За його вказівками бойовики підрозділу обстрілювали позиції Збройних Сил та правоохоронних органів України у Новоайдарському районі Луганщини», - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ задокументували, що у травні 2018 року за наказом Шумера бойовики із стрілецької зброї та автоматичного гранатомета обстріляли позиції сил АТО в районі населеного пункту Жолобок. Унаслідок обстрілу загинуло двоє співробітників Служби безпеки України, ще двоє - були поранені.
Зазначається, що терористу і трьом його підлеглим заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Бойовиків оголошено у розшук.
Тривають невідкладні слідчі дії.