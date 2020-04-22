Міністри ЄС надіслали Україні чіткий сигнал підтримки – Боррель
Про це під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі міністрів розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми обговорили, як краще підтримати Україну та інші країни Східного партнерства в часи пандемії коронавірусу. Тому що проблеми, які існували до пандемії, вони залишаються. Наше послання є дуже чітким: ми будемо продовжувати допомагати їм у ці складні часи. Ми висловили чітку підтримку Президенту України Зеленському, він здійснює рішучі кроки в реформах та у вирішенні конфлікту. В реформах є суттєвий прогрес, хоча багато перешкод все ще існують. Тож ці зусилля мають продовжуватися», - сказав Боррель.
За його словами, міністри висловили потужну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, включаючи політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Криму, наголосили на необхідності імплементації Мінських угод, підтримали роботу в рамках Нормандського формату та ОБСЄ.