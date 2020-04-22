Міністри ЄС надіслали Україні чіткий сигнал підтримки – Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС, які провели у середу зустріч в форматі телеконференції, висловили чітку підтримку Україні у боротьбі з коронавірусом та підтримали зусилля команди Президента Володимира Зеленського у реформах.

Про це під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі міністрів розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили, як краще підтримати Україну та інші країни Східного партнерства в часи пандемії коронавірусу. Тому що проблеми, які існували до пандемії, вони залишаються. Наше послання є дуже чітким: ми будемо продовжувати допомагати їм у ці складні часи. Ми висловили чітку підтримку Президенту України Зеленському, він здійснює рішучі кроки в реформах та у вирішенні конфлікту. В реформах є суттєвий прогрес, хоча багато перешкод все ще існують. Тож ці зусилля мають продовжуватися», - сказав Боррель.

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За його словами, міністри висловили потужну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, включаючи політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Криму, наголосили на необхідності імплементації Мінських угод, підтримали роботу в рамках Нормандського формату та ОБСЄ.