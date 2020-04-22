Зеленський змінив заступника керівника ОП - ним став Машовець

Президент Володимир Зеленський звільнив Анну Коваленко з посади заступника керівника Офісу Президента та призначив на цю посаду Романа Машовця.

Відповідні укази від 22 квітня опубліковані на сайті глави держави.

"Призначити Машовця Романа Васильовича заступником Керівника Офісу Президента України", - зазначається в указі №153/2020.

Попередньо указом №152/2020 Президент звільнив з посади заступника керівника ОП Анну Коваленко.

Водночас у пресслужбі глави держави повідомили, що керівник ОП Андрій Єрмак під час наради, присвяченої питанням національної безпеки та оборони країни, уже представив свого нового заступника Романа Машовця.

В ОП підкреслили, що одним з найголовніших завдань, поставлених перед Машовцем, є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки та оборони країни та іншими важливими документами. Це питання планується розглянути на нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова.

У свою чергу, Машовець наголосив на важливості перегляду окремих документів, які стосуються оборонно-безпекового сектору.

За його словами, необхідно налагодити чітку координацію та взаємодію між законодавчою та виконавчою гілками влади, а також ОП задля системної роботи над вирішенням актуальних проблем галузі.

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Генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус звернув увагу на вирішення проблем підприємств, які входять до складу концерну.

Міністр оборони Андрій Таран висловив сподівання на конструктивну та професійну співпрацю гілок влади в інтересах Української держави.

У нараді також взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, народні депутати, представники силових структур.

Роман Машовець народився 1976 року. Закінчив Воєнно-дипломатичну академію. Ветеран воєнної розвідки і спеціального призначення. З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.