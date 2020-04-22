Вибори наступного президента мають бути електронними - Зеленський

На наступних президентських виборах українці мусять мати можливість електронного голосування.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у фільмі "Рік президента Зеленського", прем'єрний показ якого відбувся на телеканалі "Україна 24".

"Одне з головних завдань, ми його ставимо - вибори наступного Президента мають бути електронними. (Виборці мусять) мати таку можливість - електронного вибору, як у деяких країнах це вже існує, Естонії, наприклад", - сказав глава держави.

Він нагадав, що у сфері діджиталізації в Україні вже впроваджено низку новацій.

"У нас з'явилось дуже багато нового, і ми дійсно, я вам скажу, увійдемо в трійку найсучасніших країн у цьому напрямку. З'явилась у нас "Дія", у нас є вже електронний паспорт, права є, є техпаспорт, є студентський (квиток - ред.)", - розповів Президент.

Він анонсував, що вже готуються 8 нових документів для перенесення в електронну форму, також "буде в цифровому вигляді вся нерухомість, бізнес тощо".

Фото: ОП