Суди працюють "в інший бік", систему треба перезавантажити – Зеленський

Президент Володимир Зеленський виступає за повне перезавантаження судової системи в Україні й обіцяє це зробити.

Про це він заявив у фільмі "Рік Президента Зеленського", який уже протранслював телеканал "Україна 24".

"Пашинський, Свинарчуки і ще багато прізвищ там є, і дійсно є кримінальні авторитети. Добре попрацювала і СБУ. А потім їх відпускають суди. Судову систему в Україні повністю треба перезавантажити", - сказав Зеленський.

Водночас він переконаний, що наразі в Україні багато чесних і професійних суддів.

"Але за всі ці роки вибудована така судова система, що вона не працює, вона не працює справедливо. Вона, може, і працює професійно, але в іншу сторону, зовсім в інший бік", - підкреслив Президент.

Зеленський зауважив, що складно змінювати судову систему, але запевнив, що ми це зробимо.

Раніше Офіс Президента анонсував на 19 годину середи показ на офіційних сторінках ОП в соціальних мережах стрічки "Рік Президента Зеленського".

Фото: president.gov.ua