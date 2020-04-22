У Раді схвалили текст звернення щодо збереження санкцій проти Росії

Члени Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва проголосували за текст звернення Комітету щодо необхідності збереження санкцій проти Росії в контексті COVID-19.

Про це повідомила член комітету, керівник Постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько (фракція"Слуга народу") у Facebook.

"Сьогодні за моєю ініціативою на комітеті з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці проголосували за текст звернення Комітету щодо необхідності збереження санкцій проти Росії в контексті COVID-19", - написала депутат.

Вона додала, що отримує повідомлення про наміри РФ та її друзів домогтися зняття санкцій.

"Щодня я отримую повідомлення про наміри РФ та її друзів домогтися зняття санкцій – ніби з гуманістичних міркувань та для боротьби з коронавірусом. Будемо цьому протидіяти. Санкції цивілізованого світу не заважають Кремлю боротися з пандемією, бо вони не стосуються медичної сфери. Вони запроваджені через агресивну політику Москви проти України, загарбання наших територій та збиття MH17 – і лише після подолання наслідків цих злочинів можуть бути послаблені чи скасовані", - зауважила Ясько.

Депутатка зазначила, на засіданні комітету також відбулися дискусії щодо інших питань порядку денного. Зокрема, про підготовку Звернення Комітету до парламентів іноземних країн та міжнародних організацій з приводу намагань послабити або взагалі скасувати міжнародні санкції, введені проти РФ за анексію АР Крим та ведення збройної агресії проти України, під приводом боротьби з пандемією коронавірусу. А також про роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську та про проєкт Постанови Верховної Ради «Про результати роботи засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року в м.Мінськ, Республіка Білорусь» (№3229) і про звернення місцевих рад різних рівнів щодо недопустимості створення Консультативної ради за участю представників ОРДЛО.

За її словами, окрім депутатів та співробітників секретаріату в дискусії брав участь заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Як повідомляв Укрінформ, Росія у квітні внесла на розгляд Генасамблеї ООН чергову резолюцію, яка зобов'язує інші країни припинити економічні обмеження.