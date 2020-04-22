Шмигаль прокоментував заяви Уманського про “податкові схеми“

У заявах колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського стосовно податкових корупційних схем є частка популізму і політики.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я вважаю, що тут вже є частина популізму і політики. Ми зверталися до пана Уманського, тому що поки він був міністром, він ці речі не озвучував. Якщо в нього є матеріали, які це підтверджують, і він може їх надати правоохоронним органам, то я до нього можу через вас звернутись, і вже й звертався через всіх, щоб він це надав, щоб була порушена відповідна справа і ми могли офіційно в кримінальному провадженні всі ці речі довести та повернути все державі", - сказав Шмигаль.

За його словами, якщо звинувачення Уманського «доростуть до відповідної кримінальної справи, то, звичайно, будуть до керівника (відповідного органу - ред.) питання».

«Чи подавалися документи на звільнення голів Податкової та Митниці паном Уманським? Так, подавалися. Але офіційно не надходили. Ми почали роботу з аудиту митниці та податкової. Тобто ця робота була розпочата, і не припинялася», — наголосив Шмигаль. Читайте також: Громадський транспорт не запустять до 11 травня – Шмигаль

Він додав, що у Кабміні моніторять діяльність всіх керівників центральних органів виконавчої влади, зокрема Податкової служби і митниці.

Як повідомлялося, у парламенті зареєстровано проєкт постанови про утворення ТСК ВР з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Держбюджету України (№3358). Йдеться про оприлюднену у ЗМІ інформацію колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського щодо корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби, які нібито призвели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах.