На нову систему харчування перейшли понад 100 військових частин ЗСУ

Завдяки реформі харчування в ЗСУ понад 100 військових частин перейшли на нову систему харчування. Водночас у 2020 році перехід решти військових частин на нову систему харчування не заплановано Генштабом та Міноборони у 2020 році.

Про це під час брифінгу в Укрінформі розповіла екс-керівниця нещодавно ліквідованого Проєктного офісу реформ Міноборони Олеся Фаворська.

«Спочатку командою проєкту під керівництвом Діани Петрені було проведено експеримент з у двох військових частинах, який відразу дав позитивні результати: задоволеність військовослужбовців якістю харчування сягнула понад 90%. В результаті було розроблено і затверджено Концепцію реформи системи продовольчого забезпечення Збройних Сил України та Каталог продуктів харчування з 355 найменувань на заміну застарілих норм харчування, визначених з часів Радянського Союзу», - розповіла Фаворська.

За її словами, було принципово змінено підхід до закупівлі продуктів харчування, підвищено якість харчових продуктів та готових страв, автоматизовано процес обліку, переміщення і контролю продуктів, впроваджено та забезпечено підтримку програмного забезпечення “Електрона система управління процесами продовольчої служби”. Крім того, було проведено набір та навчання персоналу, оновлено матеріальну базу в їдальнях, які перейшли на нову систему харчування, зокрема, їдальні були забезпечені новим обладнанням для приготування та видачі їжі.

«В результаті понад 100 військових частин перейшли на нову систему харчування. Наразі проєкт зупинено, оскільки перехід решти військових частин на нову систему харчування не заплановано ГШ і Міноборони у 2020 році», - повідомила Фаворська.

Як повідомляв Укрінформ, Проєктний офіс реформ Міністерства оборони України був ліквідований наказом Міністерства оборони України № 120 від 10.04.2020. Наразі в структурі Міноборони створено Директорат політики у сфері оборони.

11 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував чинність наказу Міноборони про переведення військових частин на нову систему харчування. Ця система запроваджує широкий асортимент продуктів, гнучкий механізм їх замовлення, урізноманітнює та значно покращує якість їжі.

Станом на кінець грудня 2019 р. на нову систему харчування переведено 73 військові частини ЗСУ. Більшість (а саме 285 частин) мали перейти на цю систему на підставі наказу, чинність якого до 11 грудня було зупинено.

З 1 березня 2020 року усі бойові частини Збройних Сил України перейшли на нову систему харчування за каталогом.