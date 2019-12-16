Суд розблокував перехід армії на нову систему харчування

Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував дію наказу Міноборони про переведення військових частин на нову систему харчування.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“11 грудня Шостим апеляційним адміністративним судом винесено постанову у справі, якою скасовано ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 02.08.2018 про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову, а також скасовано заходи забезпечення адміністративного позову, встановлені ухвалою суду 16.07.2019”, - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі нагадали, що предметом спору було визнання протиправним та нечинним наказу Міністерства оборони України від 04 березня 2019 року № 90 «Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних Сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році». Позивач наполягав на тому, що наказ міністерства начебто містив ознаки регуляторного акту та регулював адміністративні відносини між Міноборони та господарюючими суб’єктами, тому підлягав скасуванню через прийняття з порушенням відповідної процедури.

В суді представники оборонного відомства довели, що вказаний наказ мав розпорядчий характер.

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“В рамках судових слухань, які неодноразово переносилися з різних причин, Міністерством оборони було зібрано та долучено до матеріалів справи усі належні докази, що повністю спростовують позовні вимоги”, - повідомляють у пресслужбі.

В Міноборони також зазначили, що перехід на систему продовольчого забезпечення військовослужбовців за каталогом продуктів є однією з ключових реформ ЗСУ, яка повністю відповідає стандартам армій провідних країн світу. Ця система запроваджує широкий асортимент продуктів, гнучкий механізм їх замовлення, урізноманітнює та значно покращує якість їжі. Запровадження цих інновацій в українському війську триває поетапно, з виданням відповідних наказів Міноборони. Станом на сьогодні, переведено вже 73 військові частини Збройних Сил України. Більшість, а саме 285 військових частин мали перейти на цю систему на підставі наказу, дію якого до 11 грудня було зупинено.