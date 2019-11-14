У навчальному центрі "Десна" військових годують по-ресторанному

У 169-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ, що дислокується в Десні Козелецького району Чернігівщини, для приготування їжі використовується майже 400 найменувань продуктів, а пропоноване меню військові називають ресторанним.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив спеціальний кореспондент (м. Чернігів) Інформагентства МО України "АрміяInform" Ігор Березинський.

"Харчування за каталогом передбачає використання близько 400 найменувань продуктів для приготування різноманітних страв. До каталогу включені філе індички, філе куряче смажене з шампіньйонами або запечене в сметанному соусі, борщі, різноманітні супи, реберця свинячі з медовим соусом, горбуша в маринаді, м'ясо по-грузинськи, картопля по-домашньому та багато інших смачних страв", - розповів пресофіцер.

За його словами, нова система харчування була запроваджена в "Десні" близько року тому. Відтоді кухарі не раз змінювали асортимент, додавали в меню нові страви й навіть організували власне пекарське виробництво.

"З початку запровадження нової системи харчування різноманітність "армійської кухні" збільшилася в рази. Деякі військовослужбовці таких страв взагалі ніколи не куштували і кажуть, що тепер їх годують, як у ресторані", - зауважив Березинський.

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Він додав, що й приготування їжі в навчальному центрі здійснюється висококваліфікованими фахівцями на обладнанні нового зразка, яке аналогічне ресторанному. Нові котли, м’ясорубки, тістоміси, сучасні овочеві машини й навіть пароконвектомати — все це допомагає скорочувати термін приготування їжі та полегшує роботу кухарів.