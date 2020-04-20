Шмигаль проведе онлайн зустріч з Меркель

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні здійснить перший офіційний візит у Німеччину, який відбудеться у віртуальній формі.

Його анонсував офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У понеділок (20 квітня) відбудеться перший візит українського Прем’єр-міністра Шмигаля в Німеччину. З урахуванням обставин, зрозуміло, що він відбудеться у віртуальній формі», - сказав Зайберт.

За його словами, на порядку денному переговорів з канцлером Ангелою Меркель, які відбудуться о 15 годині за берлінським часом, стоять «двосторонні питання німецько-українських відносин, процес реформ в Україні та, звичайно, стан виконання Мінських угод, які мають на меті привести до завершення конфлікту на сході України».

Також глави урядів обговорять заходи, які вживають їх країни для подолання пандемії коронавірусу.