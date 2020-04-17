Народний депутат Рудик повідомив, що одужав від COVID-19

Позафракційний народний депутат Сергій Рудик повідомив, що отримав негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це він сказав у відеозверненні у Facebook.

"У мене за спиною – мої легені. Це результати сьогоднішнього КТ, які показують, що, слава Богу, все у мене нормально. Перед тим було два негативних тести, зроблених методом ПЛР, і я з упевненістю можу сказати, що я цю недугу подолав", - сказав Рудик.

Як повідомлялося, 24 березня народна депутатка Вікторія Гриб повідомила, що її колега Сергій Рудик потрапив до лікарні з діагнозом коронавірус.

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Раніше коронавірус також було діагностовано у депутатів Анни Скороход (позафракційна), Сергія Шахова (депгрупа "Довіра"), Володимира Ватраса («Слуга народу»), Сергія Рудика (позафракційний), Олександра Лукашева (ОПЗЖ), Вадима Новинського (позафракційний).