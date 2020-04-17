Посольство США закликає Росію припинити обмеження для місії ОБСЄ на Донбасі

Посольство США в Україні закликало Росію припинити незаконні обмеження діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка є життєво важливою для забезпечення стабільності на сході України.

Про це заявила у відеозверненні Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

Вона відзначила, що учасники Місії працюють у складних умовах і продовжують робити це задля забезпечення стабільності в регіоні й сьогодні попри ризики для здоров’я від COVID-19.

Водночас Квін зауважила, що останнім часом перед СММ постали нові та неприйнятні виклики. Дипломатка зазначила, що засоби масової інформації, які перебувають під впливом Росії, необгрунтовано стверджують, що СММ відповідальна за поширення COVID-19 на сході України. Тим часом Росія та її ставленики посилили обмеження на пересування спостерігачів СММ, нагадала вона.

У цьому контексті Тимчасова повірена у справах США акцентувала, що Росія та її ставленики не лише шкодять роботі СММ, а й завдають шкоди людям, які проживають на сході України, та перешкоджають надходженню гуманітарних товарів.

«Ми закликаємо Росію припинити свою дестабілізуючу поведінку, дотримуватися міжнародних угод та негайно залишити територію України. І ми висловлюємо рішучу підтримку критично важливої роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - наголосила Квін.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі збройні російські формування на своїх блокпостах 14 та 15 квітня вчергове завадили патрулям СММ ОБСЄ пересуватись офіційними дорожніми коридорами.

Зокрема, вдень 14 квітня команда місії, яка прямувала з підконтрольних урядові районів, не змогла проїхати повз блокпост поблизу Горлівки через шипи на проїжджій частині та попереджувальний знак про мінну небезпеку посеред дороги.

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Водночас 14 та 15 квітня на блокпосту збройних формувань на південь від мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) члени збройних формувань заборонили патрулям СММ прохід, пояснивши це карантинними обмеженнями через COVID-19.

При цьому у СММ ОБСЄ наголошують, що запровадили низку заходів протидії поширенню коронавірусу. Зокрема суворе дотримання правил соціального дистанціювання, щоденне вимірювання температури, використання індивідуальних засобів захисту та зменшення кількості співробітників в автомобілях.