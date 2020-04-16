Рада прийняла закон про "поправковий спам"

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043).

Його підтримали 242 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з документом, Регламент Верховної Ради доповнюється статтею "Особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні".

Вона передбачає, що законопроєкт може розглядатися за особливою процедурою в разі подання до його другого читання пропозицій, поправок у кількості, що у п’ять разів або більше перевищує кількість статей проєкту первинного законодавчого акта чи кількість пунктів проєкту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій чи поправок.

Водночас така процедура не застосовується до проєктів кодексів і законопроєктів, що розглядаються за спеціальною процедурою.

Особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаною не менш як 150 депутатами і підтриманою не менш як 226 голосами на пленарному засіданні Верховної Ради, за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

"У разі прийняття Верховною Радою рішення про застосування особливої процедури у дводенний строк з дня прийняття такого рішення кожна депутатська фракція (депутатська група) має право визначити не більше п’яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів та ініціаторів таких пропозицій, поправок у порівняльній таблиці законопроєкту, підготовленого до другого читання", - йдеться у тексті закону.

Кожен позафракційний народний депутат, пропозиції, поправки якого не враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції, поправки, на якій він наполягає.

Після цього головний комітет у дводенний строк узагальнює отримані пропозиції і поправки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні, до якої включає також усі враховані головним комітетом пропозиції і поправки.

На пленарному засіданні під час розгляду законопроєкту в другому читанні за особливою процедурою передбачається обговорення пропозицій, поправок, включених до уточненої порівняльної таблиці законопроєкту, із можливим наступним голосуванням щодо врахування відхилених або щодо підтвердження врахованих головним комітетом пропозицій і поправок..

Ініціатору відхиленої поправки буде надаватися виступ тривалістю до 2 хвилин, народному депутату, який вимагає поставити на голосування (для її підтвердження) пропозицію, поправку, враховану головним комітетом, – до 1 хвилини.