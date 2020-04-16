Обговорення законопроєкту про референдум триває попри карантин – Стефанчук

Громадське обговорення законопроєкту «Про всеукраїнський референдум» триває попри карантин, а всі пропозиції приймають на електронну пошту.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

«У зв’язку із запровадженням з 12 березня карантину на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 громадське обговорення проєкту закону "Про всеукраїнський референдум" продовжується. З текстом законопроєкту українською та англійською мовами ви можете ознайомитись за посиланням. Усі пропозиції та зауваження до цього законопроєкту приймаються в електронному вигляді на адресу nationalreferendum@ukr.net», – зазначив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня, розпочалося його громадське обговорення.