Кабмін звільнив заступника міністра оборони Марценюка

Кабінет міністрів звільнив Олексія Марценюка з посади заступника міністра оборони України.

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.

«Звільнити Марценюка Олексія Еразмовича з посади заступника Міністра оборони України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», - йдеться у документі.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 2 жовтня 2019 року схвалив низку кадрових призначень, у тому числі призначив Марценюка заступником міністра оборони.