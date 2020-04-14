Кабмін звільнив двох заступників міністра економіки

Кабінет міністрів звільнив з посад першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павла Кухту.

Відповідне розпорядження від 13 квітня № 408-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Кухту Павла Андрійовича з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться у розпорядженні.

Також іншим розпорядженням № 409-р звільнено Сергія Ніколайчука з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”.

Як повідомлялося, Кухта з 9 вересня 2019 року був першим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За рішенням Кабінету міністрів на першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павла Кухту 10 березня цього року було покладено тимчасове виконання обов’язків глави Мінекономіки.

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18 вересня 2019 року Уряд призначив Сергія Ніколайчука заступником Мміністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, який відповідав за макроекономічний аналіз та прогнозування. До призначення на посаду працював директором департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України. Є експертом у галузі монетарної політики, макроекономіки та макроекономічного моделювання.