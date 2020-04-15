Кабмін забезпечив правові підстави для діяльності Мінветеранів

Кабмін забезпечив правові підстави для діяльності Мінветеранів

Укрінформ
Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови щодо забезпечення правових підстав для діяльності Міністерства ветеранів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 15 березня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт постави було розроблено з метою забезпечення правових підстав для діяльності Міністерства ветеранів.

Зокрема, у затверджених положеннях замінено слова "Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України" на слова "Міністерство у справах ветеранів України".

Також цим рішенням Кабмін визначив, що Мінветеранів є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.

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Як повідомлялося, у березні Кабінет міністрів скасував рішення про створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб та розділив його на 2 відомства.

Таким чином, в уряді знову з'явилося окреме Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій було перейменовано в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, міністром ветеранів 4 березня став Сергій Бессараб, а міністром реінтеграції — Олексій Резніков.

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