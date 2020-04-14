Зеленський змінив свого представника у Кабміні
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський увільнив Олексія Перевезенцева від виконання обов’язків представника Президента в уряді, поклавши їх на керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів Володимира Кладієва.
Тексти відповідних указів оприлюднено на сайті глави держави.
"Увільнити Перевезенцева Олексія Юрійовича від виконання обов’язків представника Президента України у Кабінеті міністрів України", - йдеться в одному документі.
Водночас іншим указом глава держави поклав на керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів Володимира Кладієва виконання обов'язків представника Президента в уряді (поза штатом).