Світлична склала присягу народного депутата

Світлична склала присягу народного депутата

Укрінформ
Новообраний народний депутат Юлія Світлична склала присягу народного депутата на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - зачитала Світлична текст присяги.

Читайте також: ЦВК зареєструвала Світличну народним депутатом

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 24 березня встановила офіційні результати проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 та визнала обраним народним депутатом ексголову Харківської ОДА Юлію Світличну.

15 березня відбулися проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року у цьому окрузі переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-