Світлична склала присягу народного депутата

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - зачитала Світлична текст присяги.

Читайте також: ЦВК зареєструвала Світличну народним депутатом

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 24 березня встановила офіційні результати проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 та визнала обраним народним депутатом ексголову Харківської ОДА Юлію Світличну.

15 березня відбулися проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року у цьому окрузі переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.