Наступна позачергова Рада може зібратися 15 квітня – депутат

Наступне позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 15 квітня.

Таку думку висловив голова підкомітету з питань міжнародного партнерства та співробітництва щодо реалізації антикорупційної політики у фінансовій, агропромисловій і енергетичній сферах Комітету ВР з питань антикорупційної політики Іван Шинкаренко (фракція «Слуга народу») в ефірі телеканалу «112 Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наступне позачергове засідання у нас планується в середу, і ввечері, о 17:00, сьогодні буде фракція, тому будемо обговорювати всі питання. Можливо, щось сьогодні не зможемо проголосувати, перенесемо на середу, і будемо обговорювати ті питання, з яких не вдасться сьогодні знайти загальний компроміс. По засіданню: воно в нас завжди все міняється, але я відчуваю таке дуже серйозне налаштування на те, щоб це відбулося саме в середу», – зазначив Шинкаренко.

Водночас на запитання, чи зможе Рада 15 квітня розглянути на позачерговому засіданні в другому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності», парламентар відповів, що «тут буде якесь рішення, яке ми сьогодні-завтра зможемо побачити».

«Самі розумієте, йти за сценарієм, який нам пропонують певні люди, ми не можемо, тому що зараз немає часу гратися в ці ігри, потрібно швиденько робити ті речі, які допоможуть країні з мінімальними втратами вийти з економічної кризи та цієї пандемії, що охопила весь світ», – прокоментував депутат.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Шинкаренко зазначив, що Президент України Володимир Зеленський може відвідати позачергове засідання Верховної Ради в понеділок, 13 квітня.

Голова ВР Дмитро Разумков 10 квітня підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту 13 квітня.

На порядку денному – вісім запитань: розгляд законопроєктів №2370 «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», № 3279 «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік», №3320 «Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)» та альтернативного йому проєкту, №3132 «Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету», № 3276 «Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)», 13 проєктів постанов щодо закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», а також повторний розгляд закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з пропозиціями Президента України.