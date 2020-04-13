Комітет Ради схвалив зміни до бюджету

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту ухвалити у повторному першому читанні за основу та в цілому законопроєкт про внесення змін до Держбюджету-2020.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

"Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти проєкт Закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за основу та в цілому як Закон у новій редакції, підготовленій комітетом з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в комітеті разом з Мінфіном за участю Рахункової палати опрацьовано внесені пропозиції та підготовлено законопроєкт № 3279 у новій редакції.

У порівнянні із законопроєктом № 3279 при підготовці доопрацьованого законопроєкту № 3279 зокрема:

– виключено передбачені законопроєктом № 3279 нові статті 28 і 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо можливості здійснення понадпланових державних запозичень;

– уточнено редакцію передбаченої законопроєктом № 3279 нової статті 29 Закону щодо обмеження максимального розміру оплати праці працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (органів влади), поширивши зазначене обмеження також на народних депутатів України, суддів, прокурорів та інших осіб, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, на період дії карантину;

– виключено передбачені законопроєктом № 3279 зміни показників доходів та видатків спеціального фонду державного бюджету на 2020 рік в частині джерел формування і напрямів використання державного дорожнього фонду;

Передбачено збільшення на 2 млрд грн у порівнянні із законопроєктом № 3279 доходів загального фонду державного бюджету - "Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України" – з 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн;

А також зменшення видатків загального фонду державного бюджету, передбачених законопроєктом № 3279 за новою бюджетною програмою "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та їх наслідками", на 32,39 млрд грн (з 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) із спрямуванням таких коштів:

– Міністерству охорони здоров’я у сумі 15,8 млрд грн за бюджетною програмою "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення";

– Міністерству соціальної політики у сумі 10 млрд грн за бюджетною програмою "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" та у сумі 0,6 млрд грн. за бюджетною програмою "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення";

Збільшення видатків загального фонду державного бюджету Державній судовій адміністрації на 1,08 млрд грн за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя".

Часткове відновлення видатків загального фонду державного бюджету за окремими бюджетними програмами, насамперед, щодо державного фонду регіонального розвитку (у сумі 4,9 млрд грн), в галузі освіти, науки, культури, спорту, охорони здоров’я, а також у зв’язку з фактичним проведенням платежів у січні-березні п.р. за деякими видатками у більших обсягах, ніж передбачені у законопроєкті № 3279 скорочені обсяги відповідних видатків.

Також законопроєктом передбачені кошти на надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули від гострої респіраторної хвороби COVID-19, що пов’язано з виконанням робіт з її ліквідації. Уточнено редакцію положення щодо обмеження місячної винагороди і зарплати керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період дії карантину.

Проєктом Закону передбачене відтермінування подання декларацій за минулий рік особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період не пізніше останнього числа місяця, наступного за місяцем, в якому скасовується карантин, шляхом внесення відповідних змін до закону "Про запобігання корупції" (згідно з чинною нормою – до 1 червня 2020 року). Передбачене зупинення тимчасово, на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування, проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на такі посади за результатами конкурсу. Також передбачене незастосування у 2020 році положень закону «Про публічні закупівлі» при використанні коштів державного бюджету на надання державної підтримки телерадіокомпаніям, які функціонували на території АР Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги.

Зазначається, що під час засідання члени Комітету також розглянули погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я України, та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я.