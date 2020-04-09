Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем.

Про це у Facebook інформує Генштаб ЗСУ.

«Зокрема, генерал-полковник Руслан Хомчак та головний маршал авіації сер Стюарт Піч обговорили перенесення засідання Військового комітету НАТО у форматі з Україною у зв’язку з ситуацією боротьби з всесвітньою епідемією гострої респіраторної хвороби Covid-19», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході розмови Хомчак висловив надзвичайну зацікавленість української сторони у проведенні візиту Військового комітету НАТО в Україну та наголосив, що цей візит був би чудовою нагодою для союзників отримати оновлену інформацію про реформи в ЗСУ, безпекову ситуацію в Україні, а також наочно побачити роботу іноземних тренувальних місій у підготовці українських військовослужбовців.

Своєю чергою Піч під час обговорення актуальних питань поглиблення співробітництва з Україною шляхом пошуку нових способів взаємного військового діалогу наголосив на пріоритетності заходів на рівні як начальників генеральних штабів, так і військових представників.

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність за підтримку, зазначив важливість допомоги партнерів у боротьбі з пандемією коронавірусу та поінформував про початок роботи з членами НАТО щодо отримання необхідних товарів медичного призначення.

Під час розмови Хомчак також акцентував, що ЗСУ продовжують давати відсіч збройній агресії Російської Федерації.