Хомчак розповів, як розподілилися обов'язки між Міноборони та Генштабом

Головнокомандувач ЗСУ Руслан розповів, як розподілилися обов’язки між ним та начальником Генерального штабу після впровадження чергового етапу реформування армії.

Про це Хомчак повідомив в інтерв’ю АрміяInform.

«Головнокомандувач ЗС України є найвищою військовою посадовою особою в державі. Він відповідає за готовність до виконання покладених завдань і за безпосереднє військове керівництво та управління застосуванням ЗС, інших складових сил оборони. Начальник Генерального штабу ЗС України підпорядковується Головнокомандувачу ЗС України та відповідає за виконання завдань і функцій, покладених на Генеральний штаб ЗС України, зокрема щодо визначення вимог до спроможностей сил оборони, потреб у ресурсах, необхідних для належного виконання завдань ЗС України та іншими складовими сил оборони, стратегічного планування застосування і розвитку ЗС України, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення», - розповів Хомчак.

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Він нагадав, що згідно з принципами країн НАТО, оборонне відомство як орган центральної влади має здійснювати демократичний цивільний контроль над військом, ресурсне забезпечення армії, а також визначати оборонну політику, а Збройні Сили — реалізовувати її. У результаті реформи важливо чітко розмежувати не лише функції між Міноборони та Генштабом, а й провести чітке розмежування функцій і в ЗСУ. Зокрема, провести розподіл між органами військового управління, які здійснюють генерування (розвиток, підготовку, комплектування, забезпечення ЗСУ) та застосування військ.

Хомчак також повідомив, що у підпорядкування Генерального штабу від Міноборони передано понад сотню військових частин та установ, зокрема частини медичного забезпечення, квартирно-експлуатаційні та частково заклади військової освіти. За його словами, триває лише перший етап розмежування завдань між Міністерством оборони та Збройними Силами, однак планується передача ще певної кількості частин та установ від Міноборони до Генштабу.

Як повідомляв Укрінформ, 28 березня 2020 р. Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України.