Авіатроща літака МАУ: Зеркаль радить Україні не вестися на "іранські забаганки"

Україна має продовжувати відстоювати свою лінію щодо відповідальності Ірану за збиття літака компанії "Міжнародні авіалінії України" та діяти разом з країнами, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Таку думку висловила ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.

"Україна не повинна вестись на іранські забаганки, а має продовжувати відстоювати свою лінію, щодо відповідальності Ірану не тільки перед Україною, а й перед всіма країнами, чиї громадяни загинули. Впевнена, що справедливість можна досягти лише стоячи пліч-о-пліч з Канадою, Швецією, Британією та Афганістаном", - зазначила Зеркаль.

Вона нагадала, що 8 квітня Рада Безпеки ООН провела закриті консультації щодо початку судових засідань у справі про притягнення до відповідальності перших чотирьох обвинувачуваних у збитті літака МН17, де держави - члени спільної слідчої групи JIT (Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна), як завжди, виступали зі спільною позицією.

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"Саме співпраця слідчих та прокурорів в рамках JIT дозволила зібрати належні докази та передати справу MH17 до суду, не зважаючи на постійні намагання РФ дискредитувати слідство та зашкодити правосуддю", - підкреслила Зеркаль.

На її думку, так само мало б розвиватися і розслідування збиття 8 січня 2020 року Іраном українського рейсу PS572, у результаті якого загинули 176 осіб, зокрема громадян: Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України.

Водночас Зеркаль підкреслила, що Іран досі не спромігся ані завершити технічне розслідування, ані нормально провести кримінальне розслідування.

Вона також наголосила, що повідомлення, які лунають як від іранської сторони, так і від української влади не дають надію на встановлення справедливості для жертв та їх родичів.

"Схоже, що Іран грає з українською владою в гру, на яку ми "мужньо" ведемось: чорні скриньки, висловлювання іранського парламентаря – все це має на меті загальмувати технічне розслідування, в також вибити Україну з міжнародного консенсусу держав, чиї громадяни загинули в наслідок збиття літака Іраном, - зауважила Зеркаль.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки".

Нещодавно іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння заявами представника парламенту Ісламської Республіки Іран, тому Посольство України в Тегерані невідкладно направило до Міністерства закордонних справ Ірану ноту з вимогою надати відповідні роз’яснення.

Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк в коментарі Укрінформу 7 квітня заявив, що іранська сторона через своїх офіційних осіб спростувала заяви депутата парламенту Хассана Норузі про "правильність" збиття літака МАУ, проти нього порушено кримінальну справу.