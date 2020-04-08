Канада вимагатиме належного розслідування катастрофи літака МАУ – радник Трюдо

Канада докладе всіх зусиль для забезпечення належного розслідування та підтримки родичів жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це в інтерв’ю CBC News сказав спецрадник прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з питань цієї авіакатастрофи Ральф Гудейл.

“Ми не шкодуватимемо зусиль. Канада не заспокоїться, поки не буде проведено належне розслідування, забезпечено прозорість та необхідну підзвітність - і поки не буде виплачено відповідну компенсацію родичам”, - наголосив він.

Колишній міністр громадської безпеки Канади Ральф Гудейл був призначений Джастіном Трюдо на посаду радника наприкінці березня. Окрім контролю за перебігом розслідування та виплатою компенсацій владою Ірану, Гудейла також уповноважили розробити принципи, якими керуватиметься Канада, реагуючи на можливі міжнародні авіакатастрофи.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Фото: АА