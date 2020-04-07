Україна не дозволить Ірану уникнути відповідальності за збиття літака МАУ — Кулеба

Україна зробить відповідні висновки після отримання офіційних роз’яснень заяв іранського депутата, але в жодному разі не дозволить Ірану уникнути відповідальності за збиття літака МАУ поблизу Тегерану.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу UA: Перший, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми в жодному разі не дозволимо Ірану уникнути відповідальності за ту трагедію, яка сталася, і будемо працювати з ними, для того, щоб отримати «червоні ящики», для того щоб узгодити параметри юридичної відповідальності за те, що сталося. І в цьому ми будемо діяти не одні, а разом з нашими партнерами, насамперед з Канадою", - сказав Кулеба.

Коментуючи слова іранського депутата, який назвав «правильним» збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали, глава МЗС нагадав, що посольство України в Тегерані сьогодні направило ноту для з’ясування офіційної позиції Ірану.

"Тому що, як і в нашій країні, депутати можуть говорити що завгодно заради підняття свого рейтингу всередині країни – спиратися на факти, маніпулювати фактами, вони на те й політики, щоб робити це. Ми маємо спиратися на офіційну інформацію. Тому коли ми отримаємо офіційну інформацію від Ірану, ми будемо робити відповідні висновки", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

Я повідомлялося, іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав «правильним» збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння заявами представника парламенту Ісламської Республіки Іран, тому Посольство України в Тегерані невідкладно направило до Міністерства закордонних справ Ірану ноту з вимогою надати відповідні роз’яснення.

8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки".

Фото: АА