Перемовини з Іраном про "чорні скриньки" збитого літака МАУ тривають - Кулеба

Україна продовжує перемовини з Іраном щодо отримання "чорних скриньок" збитого літака авіакомпанії МАУ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п’ятницю, 3 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З Іраном перемовини тривають… Ми працюємо над тим, щоб отримати контроль над "чорними скриньками". Зараз є два треки: перший - дипломатично-юридичний, де ми ведемо перемовини з Іраном і обговорюємо юридичні аспекти врегулювання цієї трагічної ситуації, другий трек - авіаційно-технічний, це те, що робить Комісія з питань розслідування авіаційних катастроф. У сухому залишку: скриньки в Ірані, ми їх поки що не отримали", - сказав Кулеба.

Він додав, що, окрім перемовин з Іраном, Україна проводить консультації з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед Канадою.

"Наша мета номер один - отримати скриньки. Мета номер два: чітко виписати і погодити з Іраном механізм несення юридичної відповідальності за цю трагедію. Кроком номер три буде реалізація цих досягнутих домовленостей", - резюмував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії. Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість того, що лайнер був збитий. Однак під тиском опублікованих провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав із Росії.

Фото: АА