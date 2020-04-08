Главі МОЗ призначили трьох заступниць

Кабінет міністрів призначив Олену Теряєву першим заступником міністра охорони здоров'я, а також призначив главі МОЗ низку заступників.

Таке рішення було ухвалене на засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пропонується призначити Теряєву Олену Геннадіївну першим заступником міністра охорони здоров'я, Микичак Ірину Володимирівну - заступником міністра охорони здоров'я, Шаталову Світлану Миколаївну - заступником міністра охорони здоров'я", - сказав міністр КМУ Олег Немчінов.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, Теряєва має значний досвід роботи у системі охорони здоров’я України, а свою кар’єру починала із роботи лікарем. У МОЗ вона відповідатиме зокрема за реформування системи охорони здоров'я, а також за налагодження та координацію процесів у відомстві.

Шаталова є досвідченим управлінцем, яка раніше працювала на керівних посадах в Одеській обласній державній адміністрації, на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», а також в компаніях ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України”.

У МОЗ Шаталова відповідатиме за фінансово-економічний напрям, інвестиції, аудит, а також взаємодію з підприємствами, які знаходяться в управлінні відомства.

У свою чергу, Микичак раніше була першим заступником міністра охорони здоров’я. Вона є співзасновницею та координатором реалізації низки успішних міжнародних проєктів співпраці зі Світовим банком, ВООЗ, Агентством США з міжнародного розвитку, Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та інших проєктів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров`я.

За словами Немчінова, крім того, Ніну Лемеш призначили заступником міністра молоді та спорту, а Сергія Секунова - першим заступником голови Держспецзв'язку.

Крім того, уряд призначив Тетяну Воронцову урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю.

Також погоджено низку розпоряджень Президента України щодо призначень у місцевих державних адміністраціях. Їх згодом підпише Глава держави.