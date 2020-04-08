Кабмін сьогодні планує створити Раду з економічного розвитку

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 8 квітня, має розглянути проєкт постанови про утворення Ради з питань економічного розвитку України.

Як зазначається у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме це питання міністр Кабміну Олег Немчінов.

З ініціативи міністра соціальної політики Марини Лазебної уряд розгляне питання надання державної соціальної допомоги, а також про розвиток соціальних сервісів для низки груп населення. Урядовці також можуть затвердити пропозиції щодо прийняття Республіки Намібія у члени Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентує проєкт постанови про внесення змін до порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги.

Учасники засідання також можуть погодити проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб", щоб передати його на розгляд Верховної Ради.