Кабмін сьогодні планує створити Раду з економічного розвитку
Як зазначається у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме це питання міністр Кабміну Олег Немчінов.
З ініціативи міністра соціальної політики Марини Лазебної уряд розгляне питання надання державної соціальної допомоги, а також про розвиток соціальних сервісів для низки груп населення. Урядовці також можуть затвердити пропозиції щодо прийняття Республіки Намібія у члени Гаазької конференції з міжнародного приватного права.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентує проєкт постанови про внесення змін до порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги.
Учасники засідання також можуть погодити проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб", щоб передати його на розгляд Верховної Ради.