Депутати вже 33 рази намагалися скасувати ухвалені закони – КВУ

Народні депутати за час роботи Верховної Ради ІХ скликання 33 рази намагалися скасувати ухвалені закони.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

«Комітет виборців проаналізував, як часто за період роботи Ради народні депутати намагалися скасувати ухвалені закони і наскільки їх дії були успішними. За даними КВУ, народні депутати намагалися скасувати результати голосування за 18 законів, зареєструвавши 33 постанови ВР на їх скасування. Деякі закони вимагали скасувати відразу кілька політичних сил», – йдеться у повідомленні.

Так, окрім закону про ринок землі, депутати вимагали скасувати ухвалення закону «Про повну загальну середню освіту», про зміни в діяльності суддівського самоврядування, щодо процедури імпічменту Президента, щодо об’єктів державної власності, які підлягають приватизації, так званий закон про касові апарати для ФОПів.

При цьому, наголошують у КВУ, жодного разу голосування за відповідні проєкти постанов ВР не набрали 226 «за» і, як наслідок, не були ухвалені.

Право депутатів ініціювати скасування ухвалених рішень Ради передбачено статтею 48 закону «Про Регламент Верховної Ради». Згідно з ч. 3,6 статті 48, у разі порушення процедури розгляду й голосування проєкту закону народний депутат має право звернутися до головуючого із цим питанням і зареєструвати відповідний проєкт постанови ВР.

«На практиці ініціювання рішень про скасування ухвалених законів часто є способом відтягнути остаточне підписання документа і привернути увагу до певної проблеми. Фактично використання таких механізмів уже стало своєрідною технологією із блокування рішень Ради. Адже спочатку Рада має розглянути постанови про скасування і лише після цього документ можна відправити на підпис Президенту. Показово, що часто депутати зловживають своїм правом на скасування. Так, із загалом 13 постанов ВР про скасування закону про ринок землі 10 зареєстрували народні депутати ВО «Батьківщина», а деякі з них стали авторами кількох таких постанов одночасно», – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10). Однак того ж дня позафракційні народні депутати Оксана Савчук і Антон Поляков зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов про його скасування. Згодом аналогічні документи почали вносити до парламенту й інші народні депутати, зокрема члени фракції «Батьківщина». Всього зареєстровано 13 проєктів постанов про скасування закону.