Венедіктова вважає дії Федини неприйнятними: Не уявляю, що таке могло б статися у США

Генпрокурор Ірина Венедіктова назвала неприйнятними дії народного депутата Софії Федини, через які проти неї порушили справу про "погрози вбивством" Президенту Володимиру Зеленському.

Про це Венедіктова сказала в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Дивіться, в нас є підозра, підписана прокурором, прокурор буде відстоювати обвинувальний акт в суді. Але тут же ситуація не про це насправді. Тут ситуація про міру належної поведінки народного депутата. Наскільки в нас народні депутати взагалі розуміють їхнє завдання і місію, для чого вони прийшли. І наскільки наші, знов-таки, державні інституції можуть викликати повагу", - зазначила вона.

Венедіктова сказала, що, на її думку, ті дії, які були продемонстровані депутатом Фединою, є неприйнятними.

"Я взагалі не уявляю, просто не уявляю собі, що таке могло би статися в Сполучених Штатах Америки чи в Європейському Союзі", - додала вона.

Читайте також: Суд відмовився розглядати апеляцію на запобіжний захід Звіробій

Як повідомляв Укрінформ, слідчі ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до ГПУ проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату від "Європейської солідарності" Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Зеленського 26 жовтня 2019 року.

12 лютого Федині вручили повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань.

10 березня Печерський районний суд Києва обрав Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.