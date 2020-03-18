Суд відмовився розглядати апеляцію на запобіжний захід Звіробій

Київський апеляційний суд відмовився розглядати апеляційну скаргу адвоката волонтерки Марусі Звіробій Андрія Писаренка на обраний їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про це повідомляється на сайті суду.

«Результат розгляду - відмовлено у відкритті а/п (апеляційного провадження – ред.) у зв'язку з поданням а/с (апеляційної скарги – ред.) на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10 лютого Печерський райсуд Києва обрав волонтерці Олені Біленькій, відомій як Маруся Звіробій, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 10 квітня.

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Звіробій разом з народним депутатом від "Європейської солідарності" Софією Фединою є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року. Зокрема, їм інкримінують порушення ч.1 ст 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).