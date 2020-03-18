Апеляцію на запобіжний захід Федині розглянуть 13 квітня

Розгляд апеляції на запобіжний захід народному депутату Софії Федині Київський апеляційний суд призначив на 13 квітня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

«Призначили по Федині на 13 квітня», - сказала Геведзе.

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Як повідомлялося, 10 березня Печерський райсуд обрав народному депутату Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

25 лютого Федині під час допиту у Державному бюро розслідувань було вручено клопотання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

12 лютого народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань.

ДБР викликало на 6 лютого Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася в Бюро.

Cлідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до ГПУ проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Зеленського 26 жовтня 2019 року.