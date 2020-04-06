Катастрофа літака МАУ: Україна направила ноту Ірану щодо заяв депутата

Україна вкотре закликає Іран забезпечити повне та неупереджене розслідування обставин збиття літака «Міжнародних авіаліній України» 8 січня 2020 року. Відповідну ноту направлено до МЗС Ірану.

Про це Укрінформу повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Ми глибоко занепокоєні заявами представника парламенту Ісламської Республіки Іран, тому наше Посольство в Тегерані невідкладно направило до Міністерства закордонних справ Ірану ноту з вимогою надати відповідні роз’яснення", - йдеться у повідомленні.

В українському МЗС вкотре закликали Іран дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань та забезпечити проведення повного та неупередженого кримінального і технічного розслідування обставин збиття літака Міжнародних авіаліній України 8 січня 2020 року.

Я повідомлялося, іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав «правильним» збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки".

Фото: АА