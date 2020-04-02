Авіакатастрофа МАУ: уряд компенсує Міноборони та МВС витрати на ліквідацію наслідків

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про виділення коштів для відшкодування витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран.

Відповідне розпорядження від 1 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

"Виділити Міністерству оборони 2529,529 тис. гривень та Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) 757,872 тис. гривень для відшкодування витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран", - йдеться у документі.

Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Зазначається, що Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ мають затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням зазначених заходів.

Уряд також доручив Міноборони та МВС подати до 30 травня 2020 року Міністерству розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість того, що лайнер був збитий. Однак під тиском опублікованих провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав із Росії.