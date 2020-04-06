Україна стала співавтором нової резолюції ООН щодо протидії COVID-19

Україна стала співавтором ініціативи в ООН щодо поліпшення глобального доступу до ліків і медичного обладнання на тлі масштабної загрози для людства від стрімкого поширення COVID-19.

Про це повідомив в ексклюзивному коментарі Укрінформу Постійний представник України при ООН Серій Кислиця.

"Україна першою виступила співавтором проєкту резолюції ГА ООН, ініційованої Мексикою, щодо зміцнення міжнародної взаємодії для забезпечення глобального доступу до медикаментів, вакцин і медичного обладнання, необхідних в боротьбі проти COVID-19", - зауважив Кислиця.

Дипломат також повідомив, що українська сторона вже виступила із закликом до інших держав-членів ООН підтримати цей документ.

Як уточнив представник України, новий проєкт резолюції, зокрема, заохочує держави-члени ООН до більшого фінансування розробок вакцин та ліків, використання цифрових технологій, посилення міжнародної наукової взаємодії та координації в боротьбі з COVID-19. Крім того, документ закликає на рівні кожної країни запобігти спекуляціям та необґрунтованим накопиченням, які можуть перешкоджати доступу до ефективних лікарських засобів, вакцин, та медобладнання.

Ініціатива також спонукає генсека ООН, ВООЗ та інші установи ООН докласти зусиль, щоби профілактичні інструменти, лабораторне тестування, реагенти, діагностика, ліки й майбутня вакцина від COVID-19 були доступними для всіх, особливо для країн, що розвиваються.

"Настав той час, коли ми маємо на ділі продемонструвати єдність, солідарність та багатосторонню співпрацю заради протидії глобальній пандемії", - зазначив український постпред.

Як повідомлялося, минулого тижня Україна виступила співавтором резолюції ГА ООН щодо глобальної солідарності в боротьбі проти COVID-19. Документ, зокрема, підкреслює необхідність дотримання всіх прав людини, уникнення дискримінації і ксенофобії, закликає міжнародну спільноту ділитися інформацією й досягненнями щодо боротьби з поширенням коронавірусу у світі.