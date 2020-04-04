Україна готує вертоліт-реанімацію для допомоги італійцям - Аваков

Крім 20 медиків, які відлетіли на допомогу колегам в Італію, Україна готує для відправки туди вертоліт-реанімацію та спеціальний вантаж дезінфікаційних засобів.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«Сьогодні ми літаком Нацгвардії Ан-74 відправляємо в регіон Марке 20 українських медиків. Для нас це важливий крок, правильно допомагати друзям в скрутні часи. Це вияв солідарності і конкретної допомоги. В Італії працюють багато українців, за неофіційними даними, близько 100 з них знаходяться в реанімаціях. Допомагаючи Італії, ми допоможемо собі. І дуже важливо – українські фахівці здобудуть безцінний досвід лікування коронавірусу», - сказав Аваков.

Очільник МВС також зазначив, що за два дні в Італію буде направлена гуманітарна допомога.

«Це будуть спеціальні спиртові дезінфектори, оскільки наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок та можемо передавати партнерам в Європі. Ми готуємо ще вертоліт-реанімацію, він також вилетить на допомогу італійцям. Ми розраховуємо, що ці місії триватимуть два тижні, наші медики повернуться, пройдуть всі процедури безпеки та будуть передавати досвід», - додав Аваков.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що медики, які відправляються в Італію, забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту.

«Ми будемо постійно тримати зв’язок з нашими лікарями в Італії, щоб всі напрацювання, які є в лікуванні цієї хвороби, ми могли використовувати в Україні. В Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби», - сказав Степанов.

Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа висловив подяку Президенту України Володимиру Зеленському, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та міністру охорони здоров’я Максиму Степанову за таку необхідну італійським лікарям допомогу та підтримку.

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«Українські медики, які будуть 14 днів працювати, допомагати італійським лікарям та отримувати досвід, який вони зможуть використовувати далі. Цей внесок італійська сторона дуже цінує», - зазначив Давіде Ла Чечіліа.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.

Сьогодні до Італії вилетіли 20 лікарів - з системи МОЗ та МВС.