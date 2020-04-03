Сінгапур буде одним із ключових партнерів України в Азії - МЗС

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Республіки Сінгапур Вівіаном Балакрішнаном, повідомляє пресслужба МЗС.

«Коронавірус не повинен підривати політичну та економічну співпрацю. Нинішня ситуація – це можливість для України побудувати нові ланцюги постачання своєї продукції на світові ринки, насамперед, в Азії, і Сінгапур є однією з ключових країн у цьому контексті», - сказав Кулеба.

Глава зовнішньополітичного відомства окремо наголосив на налаштованості України продовжувати активний розвиток партнерських зв’язків з Асоціацією держав Південно-Східної Азії. При цьому він відзначив особливу роль Сінгапуру в АСЕАН.

Міністр привітав сінгапурського колегу з 28-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між двома державами та висловив вдячність за солідарність та принципову підтримку Сінгапуром територіальної цілісності та суверенітету України.

Читайте також: МЗС через коронавірус відклало ротацію дипломатів за кордоном

Сторони відзначили зростання товарообігу між Україною та Сінгапуром протягом останніх років, а також значний потенціал для співпраці у сфері торгівлі та інвестицій.

Кулеба подякував своєму колезі за підтримку громадян України у Сінгапурі у вирішенні візових питань через скасування авіарейсів.

Міністри також обговорили взаємну підтримку в низці міжнародних організацій.

Фото: flagi.in.ua