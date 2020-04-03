Сінгапур буде одним із ключових партнерів України в Азії - МЗС
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Республіки Сінгапур Вівіаном Балакрішнаном, повідомляє пресслужба МЗС.
«Коронавірус не повинен підривати політичну та економічну співпрацю. Нинішня ситуація – це можливість для України побудувати нові ланцюги постачання своєї продукції на світові ринки, насамперед, в Азії, і Сінгапур є однією з ключових країн у цьому контексті», - сказав Кулеба.
Глава зовнішньополітичного відомства окремо наголосив на налаштованості України продовжувати активний розвиток партнерських зв’язків з Асоціацією держав Південно-Східної Азії. При цьому він відзначив особливу роль Сінгапуру в АСЕАН.
Міністр привітав сінгапурського колегу з 28-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між двома державами та висловив вдячність за солідарність та принципову підтримку Сінгапуром територіальної цілісності та суверенітету України.
Сторони відзначили зростання товарообігу між Україною та Сінгапуром протягом останніх років, а також значний потенціал для співпраці у сфері торгівлі та інвестицій.
Кулеба подякував своєму колезі за підтримку громадян України у Сінгапурі у вирішенні візових питань через скасування авіарейсів.
Міністри також обговорили взаємну підтримку в низці міжнародних організацій.
Фото: flagi.in.ua