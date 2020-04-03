МОЗ сформує новий реєстр місць для обсервації

Міністерство охорони здоров’я України планує сформувати новий реєстр місць для обсервації у зв’язку з поширенням захворюваності на COVID-19.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 3 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми прописали чіткі критерії і рамки, які повинні бути в обсерваторах для того, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби як на території України, так і всередині кожного конкретного закладу. Наразі ми отримали доручення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Сьогодні-завтра нашими спеціалістами разом з державними обласними адміністраціями буде проведено огляд всіх потенційних місць для обсервації, сформовано додаткову табличку відповідають чи не відповідають визначені місця зазначеним вимогам, і це буде новий реєстр всіх місць для обсервації на території України», - розповів Ляшко.

Він наголосив, що законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» чітко передбачено, що «обсерватори, ізолятори, а також інші спеціалізовані заклади створюються на місцях органами місцевого самоврядування і органами місцевої виконавчої влади, тому і медичне забезпечення повинно плануватися органами місцевого самоврядування».

Як повідомлялося, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.