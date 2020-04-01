Київ і Делі домовилися про захист громадян, які не можуть повернутися додому через коронавірус

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Республіки Індія в Україні Партха Сатпатхі під час зустрічі домовилися про захист громадян обох країн, які не можуть повернутися додому через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Співрозмовники відзначили високий рівень двосторонньої взаємодії з допомоги громадянам обох країн в умовах пандемії. Вони домовилися, що Індія сприятиме захисту інтересів громадян України, які наразі не можуть залишити територію цієї країни. Україна, відповідно, надаватиме такого сприяння індійським громадянам», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кулеба окремо згадав у цьому контексті індійських студентів в Україні, адже за кількістю осіб, які навчаються в українських університетах, саме Індія посідає перше місце.

Міністр також наголосив на важливості взаємодії обох країн у фармацевтичній галузі. Посол підтвердив готовність Індії надавати сприяння у закупівлі медпрепаратів, необхідних для лікування коронавірусу в Україні.

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Окрім того, дипломати домовилися, що Україна та Індія працюватимуть над активізацією політичного діалогу на високому та найвищому рівні та поглибленням економічної взаємодії попри пандемію коронавірусу.

Як поінформували в МЗС, за підсумками 2019 року Індія стала восьмим за обсягами експорту ринком у світі для українських товаровиробників з поставками понад 2 млрд дол. США. Загальна сума товарообігу сягнула минулого року позначки у 2,765 млрд. дол. США.

Фото: МЗС