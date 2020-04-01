Лерос відмовився особисто отримати повістку - СБУ

Служба безпеки підтвердила інформацію про візит до народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса з метою вручення йому повістки.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу у пресцентрі СБУ.

"Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України", - зазначили в СБУ, додавши, що відеоматеріали були оприлюднені 29 березня депутатом Гео Леросом на його сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Тому, як заявили в пресцентрі, для встановлення об’єктивної істини та притягнення винних осіб до відповідальності, під час досудового слідства Головним слідчим управлінням СБУ народному депутату Гео Леросу направлено повістку про його виклик на допит як свідка у кримінальному провадженні.

1 квітня з метою вручення повістки співробітники Головного слідчого управління СБУ прибули за місцем проживання Гео Лероса, однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик та запропонував звернутися до його адвоката, додали в пресцентрі.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні.

Як повідомлялося, у середу, 1 квітня, депутат Лерос, який опублікував "плівки Єрмака", заявив, що до нього приїхали співробітники СБУ вручати повістку, однак його в цей час не було вдома.

Лерос 29 березня опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками питання нібито призначення на державні посади.

У свою чергу Андрій Єрмак заявив, що подав заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом Єрмаком.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Брат голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Денис Єрмак визнав, що це саме він на скандальних "плівках Лероса", але вважає це спецоперацією з дискредитації керівника Офісу Президента.