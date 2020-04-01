Депутати від "Слуги народу" закликають силовиків унеможливити переслідування Гео Лероса

Ряд народних депутатів із фракції "Слуга народу" закликали правоохоронні органи першочергово розслідувати факти в оприлюднених їхнім колегою по фракції Гео Леросом відеозаписах, де фігурує брат керівника Офісу Президента Денис Єрмак.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв у Facebook.

"Ми звертаємося до правоохоронних органів, а саме Генпрокуратури, ДБР, НАБУ та МВС, стосовно необхідності першочергово розслідувати безпосередньо суть оголошених на плівках записів. А ще закликаємо їх унеможливити дії, що можна було б трактувати як тиск чи переслідування народного депутата України", - написав Потураєв.

Він зауважив, що народні депутати з фракції «Слуга народу» вкрай занепокоєні ситуацією, яка склалася навколо інформації, оприлюдненої Гео Леросом.

"Інформація може свідчити про торгівлю державними посадами за участі посадовців Офісу Президента України", - підкреслив Потураєв.

Водночас він додав, що реакція деяких правоохоронних органів у цих обставинах була «вкрай дивною - адже запитання у них виникли не до змісту оприлюднених записів, на що в першу чергу ті повинні були б звернути увагу, а до факту того, що вони стали можливими».

«Вважаємо такі дії загрозливими для громадянського суспільства та його базових прав і свобод", - зазначив Потураєв.

За словами депутата, керуючись такою логікою, подібні звинувачення можна було б висунути на адресу переважної більшості проєктів розслідувань українських ЗМІ, а також щодо переслідувань багатьох політиків, які відбувались в Україні у недавньому минулому.

У той же час, народний депутат від "Слуги народу" Євген Петруняк оприлюднив зазначене звернення народних депутатів до правоохоронних органів з приводу опублікованих Гео Леросом записів.

Під зверненням підписалися, зокрема, члени фракції "Слуга народу" Ігор Василів, Єлизавета Богуцька, Дмитро Гурін, Лада Булах, Богдан Яременко, Микита Потураєв, Тетяна Циба, Іван Юнаков.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція "Слуги народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

У свою чергу Андрій Єрмак заявив, що подав заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом Єрмаком.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.