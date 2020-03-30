У «Слузі народу» сказали, коли Рада візьметься за «банківський» та «земельний» законопроєкти

Перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко розраховує, що питання розгляду законопроєкту про банки та продовження розгляду законопроєкту про ринок землі включать до порядку денного наступного позачергового засідання Верховної Ради.

Про це політик сказав 30 березня під час погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хотілось би наголосити, що ми стоїмо на тій позиції, що для отримання міжнародних фінансових ресурсів, нам потрібно прийняти два важливих економічних закони. Їх немає в цьому порядку денному, цієї позачергової сесії. Але ми сподіваємося, що найближчим часом вони будуть у залі, і ми будемо за них голосувати. Це закони про банки та ринок землі», – зазначив Корнієнко.

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Як повідомлялося, 30 березня відбудеться позачергове засідання парламенту. На ньому парламент розглядатиме 13 питань, серед яких – боротьба з коронавірусом і призначення нових міністрів.