Раді пропонують звільнити Ємця і призначити замість нього Степанова

Верховній Раді пропонують звільнити Ємця і призначити Степанова на посаду очільника Міністерства охорони здоров'я України.

У Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов №3283 «Про звільнення Ємця І. М. з посади міністра охорони здоров'я України» та №3284 «Про призначення Степанова М. В. міністром охорони здоров'я України». Ініціатором обох документів виступив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляється на сайті Ради.

Проєкти постанов зареєстровано 29 березня. У картах документів на сайті парламенту зазначається, що вони опрацьовуються у комітеті. Головним визначено Комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Як повідомляв Укрінформ, 29 березня співголова депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко поінформувала, що очільник міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець і голова Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Фото: МОЗ