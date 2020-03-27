Венедіктова представила двох нових заступників

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу генпрокурора двох своїх заступників.

Про це інформує пресслужба відомства.

"У п’ятницю, 27 березня 2020 року, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу генерального прокурора двох своїх нових заступників – Андрія Любовича та Олексія Симоненка", - йдеться у повідомленні.

Також Венедіктова повідомила, за якими напрямами вони будуть працювати, та оголосила новий розподіл обов’язків між своїми заступниками.

Андрій Любович раніше працював прокурором Донецької області, а Олексій Симоненко працював у Службі безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак представив працівникам Офісу генерального прокурора нового керівника відомства Ірину Венедіктову.

Верховна Рада 17 березня підтримала подання Президента про призначення на посаду генерального прокурора т.в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової.

Президент своїми указами призначив Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.