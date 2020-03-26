У Раді сьогодні буде ще одна зустріч з Прем’єром - Геращенко
Укрінформ
У Верховній Раді в четвер, 26 березня, відбудеться ще одна зустріч із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Таку інформацію кореспондентові Укрінформу підтвердила співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Сьогодні о 16:00-17:00 відбудеться ще одна зустріч із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем", – сказала Геращенко.
Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді вранці 26 березня пройшла зустріч керівництва парламенту, голів депутатських фракцій і представників Кабінету міністрів щодо пропозицій зі стабілізації економіки, внесених урядом. Участь у ній брав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За підсумками цієї наради, зокрема, прийнято рішення створити в Україні антикризовий штаб на чолі зі Шмигалем для боротьби з коронавірусом.