Уряд сьогодні може ввести надзвичайну ситуацію по всій Україні – депутат

Кабінет міністрів 25 березня може запровадити режим надзвичайної ситуації в усій Україні.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні МОЗ підтвердило четверту смерть від коронавірусу в Україні. На жаль, в моїй рідній Тернопільській області. Є інформація, що правоохоронці заблокували шість населених пунктів, щоб запобігти поширенню вірусу. І цілком вірогідно, що сьогодні Кабмін введе режим надзвичайної ситуації (не надзвичайного стану) по усій Україні", - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні режим надзвичайної ситуації запроваджений у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Донецькій, Тернопільській, Львівській та Черкаській областях.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.