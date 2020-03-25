Україна та Литва обговорили подальшу співпрацю в оборонній сфері

Міністр оборони України Андрій Таран та Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю двох країн в оборонній сфері та розвиток спроможностей сил оборони держав.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сторони обговорили стан та перспективи українсько-литовського співробітництва в оборонній сфері. Міністр оборони наголосив, що для України є надзвичайно важливим продовження реалізації процесу реформ та підкреслив внесок партнерів у розбудову оборонних спроможностей держави», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Таран вкотре акцентував увагу на незмінності курсу на Євроатлантичну інтеграцію та зазначив, що це є чи не єдиним способом посилення обороноздатності країни та протистояння збройній агресії Російської Федерації. В цьому контексті керівник оборонного відомства відзначив важливість продовження спланованих заходів міжнародного співробітництва з численними країнами-партнерами, а також багатонаціональних навчань, після покращення епідеміологічної ситуації та завершення дії обмежуючих заходів із запобігання розповсюдження коронавірусу Covid-19.

Українська сторона відзначила роботу радників та інструкторів з Литовської Республіки, їх внесок у реформування Збройних сил та розвиток спроможностей сил оборони держави. Міністр також наголосив на важливості планових заходів двостороннього співробітництва до реалізації яких слід повернутися у майбутньому та реалізації спільних ініціатив, таких як Декларація щодо співробітництва з кібербезпеки.

За результатами зустрічі сторони підтвердили наміри розвивати співпрацю у таких сферах як реформування системи військового управління, розвиток сержантського та старшинського складу, територіальна оборона та кіберзахист.

Фото: Міноборони.